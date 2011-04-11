Albay babaya ve oğluna ilginç dava!

T24 - Babanın oğluna hediye aldığı, bilgisayardan çıkan ancak nereden geldiği belli olmayan yasak porno görüntüsü hem babayı hem de oğlunu yaktı.



Savcılık, baba M.N.A ile 18 yaşındaki oğlu T.C.A. hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



lginç olay şöyle gelişti: Ergenekon soruşturması kapsamında, mahkeme kararı ile Gölcük’de görev yapan Kurmay Albay M.N.A.’nın, Ankara’daki evinde Haziran 2009’da arama yapıldı. Aramada M.N.A’nın 18 yaşındaki oğlu T.C.A.’ya ait bilgisayarına da el konuldu.





Ankara’ya gönderildi



İstanbul’da yapılan incelemeler sonucunda bilgisayarda bir tane “hayvanla seks” görüntüsü bulundu. Ergenekon savcıları dosyayı “tefrik” ederek Ankara’ya gönderdi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı, bilgisayarı kullanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi T.C.A. ile bilgisayarı satın alan baba M.N.A., hakkında “müstehcen görüntü bulundurmak” suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.





Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanan baba ve oğlu kendilerini şöyle

savundular:



Baba M.N.A.: “Söz konusu bilgisayarı oğluma ben aldım. Bu konuda Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, talimatla vermiş olduğum ifademi kabul ediyorum. Görüntülerin bilgisayara nasıl geldiğini bilmiyorum. Ben indirmiş değilim, aramanın usulüne uygun olarak yapılmadığını düşünüyorum.”



T.C.A.: “Suça konu görüntüleri ben indirmedim, e-mail eklentisi olarak bilgisayarıma inmiş olabilir. Arkadaşlarımla da birlikte bilgisayarı kullanıyoruz. Herhangi bir arkadaşım da böyle bir şeye bakmış olabilir. Görüntülerin olduğundan haberim yoktu. Aramadan sonra haberim oldu.”





Avukat: Suç vasfı yok



İleri bir tarihe ertelenen duruşmada müvekkillerini savunan Avukat Şeref Dede ise tek bir görüntünün suç vasıflarını taşımadığını belirterek şunları söyledi: “Suça konu görüntü tek bir görüntüdür. Suçu düzenleyen maddedeki unsurları taşımamaktadır. Üretmek ülkeye sokmak, satışa arz etmek, nakletmek, başkalarının kullanımı için bulundurmak unsurları bulunmamaktadır. Ayrıca yapılan aramalar usule uygun değildir. Müvekkilim arama sırasında hazır bulunmak istediğini beyan etmiş, ancak buna riayet edilmemiştir.”









