-ALBAY ARİF DOĞAN DİYARBAKIR'A SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından, JİTEM'in kurucularından olduğu iddia edilen tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan hakkında yapılan bir soruşturma ve kovuşturma olup olmadığının bildirilmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bazı sanık ve avukatlarının talepleri celse arası değerlendirilerek ara kararı bağlandı. Buna göre, mahkeme heyeti, eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü hastanede Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca gerekli tıbbi aletlerle muayene edilmesinin ardından düzenlenecek raporda, sanığın cezaevinde kalmasının hayatı için kesin bir tehlike teşkil edip etmediğinin belirtilmesini talep etti. Ayrıca, Haberal'ın, Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğinde bu durumunun hayatı için tehlike teşkil edip etmeyeceği konusunun da raporda açıklanmasını isteyen mahkeme heyeti, Haberal'a ait iki adet silahın mermilerinin de bu sanığa verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine yazı yazılarak, tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan'ın ikametinde elde edilen 1 kilo 363 gram esrarın ekspertiz raporu ile birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, uyuşturucu olup olmadığı, miktarı ve türü konusunda rapor düzenlenmesine hükmetti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Arif Doğan hakkında yapılan bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının tespiti ile dava varsa mahkemesinin belirtilmesi, dava dosyasının da incelenmek üzere UYAP üzerinden gönderilmesine karar verdi. -JİTEM İLE İLGİLİ DAVA DOSYASI SORULDU- Ayrıca var olduğu iddia edilen ve kamuoyunda JİTEM olarak bilinen Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele isimli oluşumla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi ile yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde herhangi bir dava olup olmadığının sorulmasına, varsa UYAP sisteminden gönderilmesini istemeye karar veren mahkeme heyeti, Diyarbakır 7. Kolordu Askeri Mahkemesinden de Doğan hakkında açılmış bir dava olup olmadığının sorulmasına, varsa incelenmek üzere gönderilmesinin talep edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine yazı yazılarak, Doğan'ın 30 Eylül ve 1 Ekim tarihli savcılık ifadelerinden sonra, ne gibi bir işlem yapıldığının sorulmasına da hükmetti. Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 1988-1990 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı ve Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında kimlerin komutan olarak görev yaptığının sorulmasını karara bağladı.