Albay Ali Öz ve Yüzbaşı Metin Yıldız'a 6'şar ay, hapis cezası!

T24 - Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle Trabzon'da yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ve Yüzbaşı Metin Yıldız, 6'şar ay 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri olduğu iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız'a 6'şar ay, 4 sanık hakkında da 4'er ay hapis cezası verdi. 2 sanık ise beraat etti.