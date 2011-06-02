Albay Ali Öz ve Yüzbaşı Metin Yıldız'a 6'şar ay, hapis cezası!

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Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri olduğu iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız'a 6'şar ay, 4 sanık hakkında da 4'er ay hapis cezası verdi. 2 sanık ise beraat etti.