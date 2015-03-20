Alba Berlin-Galatasaray Liv Hospital maçı olaylar nedeniyle başlayamıyor

THY Avrupa Ligi'nde Berlin'de oynanması gereken Alba Berlin-Galatasaray Liv Hospital maçı öncesi olaylar çıktı. Karşılaşmaya gelen 2 bin 500'e yakın sarı kırmızılı taraftarın karıştığı olaylar nedeniyle maç başlayamıyor.

Basketfaul'un haberine göre, Alba Berlin - Galatasaray Liv Hospital maçından önce tribünde olay çıktı ve salona gelen 2 bin 500 Galatasaray taraftarlarından bazıları bir pota arkasından diğer pota arkasına saldırdı, koltukları kırıp fırlattı. Olaylara bir bayrak açılmasının neden olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, mikrofonu eline alarak sakinleştirmeye çalıştı ve "Sevgili Ultraslan... Sevgili Galatasaray taraftarları...Güvenlik güçleriyle çatışmayın, sakin olun. Yerinize geçip maçı takip edin. Olay çıkarsa Euroleague'den atılacağız."

Karşılaşma olaylar nedeniyle gecikmeli olarak başlayacak.