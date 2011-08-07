Alay eder gibi!





T24 - Bu yıl şifre iddiaları gölgesinde başlayan ve skandal üzerine skandal yaşanan üniversite sınavı süreci, öğrencilerin cep telefonlarına son gün gelen “Puanınız yanlış hesaplandı” mesajıyla sona erdi... Tüm tercihleri ve sıralamaları alt üst eden son dakika skandalı yaşanırken ÖSYM Başkanı’ndan dalga geçer gibi bir açıklama geldi: “Sınav sistemi değişmeyecek, ÖSYM yeterli tecrübeyi edindi!”





Vatan'ın haberine göre, önceki gün üniversite sınavına giren adayların tercihlerini yapmaları için son gündü. Haftalardır puanlarına ve sıralamalarına göre hangi okula yerleşeceklerini hesaplamak için kafa patlatan çocuklar, sonunda seçimlerini yapmış ve derin bir nefes almıştı. Ancak bazıları, son gün cep telefonlarına gelen “Orta öğrenim başarı puanınız yanlış hesaplandı” mesajıyla şoka girdi. Zira, gelen mesaj tercihlerini alt üst etmişti. Çoğu askeri lise mezunu olan çok sayıda öğrenci bu mesajı aldı. Hepsinin de puanı yükselmiş, başarı sıralamalarında üst sıralara çıkmışlardı.





Ya cebi kapalı olan varsa?







Ancak bu hatalı hesaplama hem bu çocukların tercihlerini son dakikada değiştirip birkaç saatte doğru karar vermelerine zorladı, hem de diğer binlerce adayın sıralamada gerilere düşmesine neden oldu. Bu değişiklikten haberi olmadan tercihlerini yapan öğrenciler “Tercih sıralamam mağdur olmama neden olursa” diye endişeli bir bekleyiş içine girdi. Tercih süresi sona erene kadar cep telefonu kapalı olup mesajları göremeyen öğrencilerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.







‘Bir iki rötuş yapabiliriz’







Öğrenciler bu endişelerle boğuşurken, ÖSYM Başkanı Ali Demir 25 üniversitenin rektörüyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sınav güvenliği toplantısı yaptı. Önceki gün yapılan toplantıda konuşan Demir’in açıklamaları ise adeta alay eder gibiydi. Skandalları hiç gündeme getirmeyen ÖSYM Başkanı, “Gündemimiz ağırlıklı olarak geçtiğimiz süreçte yerelde yaşanan tecrübeleri dinlemek ve onun ışığında gelecekteki sınavlarımızı koordine etmek. Buradaki ana hedefimiz de sınavın tüm Türkiye’de adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak” dedi. Gazetecilerin, “Kopya ve şifre iddialarının ardından sınav sisteminde bir değişiklik olacak mı?” sorusuna Demir, “Hayır, ÖSYM yeterli tecrübeyi edindi. Daha mükemmel bir sınav gerçekleştirmek üzere belki bir iki küçük rötuşumuz olabilir ama sistemde temelli bir değişiklik olmayacak” diye cevap verdi.

