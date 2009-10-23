T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alaska'da kutup ayıları için koruma alanı

23 Ekim 2009 19:05


ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaletinde, kutup ayılarını korumak için bir alan oluşturulacağı bildirildi.

ABD İçişleri Bakanlığının balıkçılık, parklar ve hayvanların korunmasından sorumlu yetkilisi Tom Strickland, soyu en fazla tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kutup ayılarını korumak için, Fransa'nın yüz ölçümünden biraz daha küçük bir alanın ayıların korunmasına ayrılacağını belirtti.

Strickland, Kuzey Kutbunda küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesinin o bölgedeki yaşayan ayılar için en ciddi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, eski Başkan George Bush yönetiminin aksine, "kendisini tamamıyla kutup ayısının korunmasına adadığını" ifade etti.

Bush yönetimi, Alaska'daki petrol ve doğal gaz aramalarını engellememek için kutup ayılarına koruma bölgesi oluşturtmamıştı.
Kararı memnuniyetle karşılayan çevreci örgüt Sierra Club, ABD'nin kararını, kutup ayılarını koruma yönünde atılmış "çok önemli bir ilk adım" olarak niteledi.

Örgütün başkanı Carl Pope, yayımladığı yazılı açıklamada, "Küresel ısınma ve denizde petrol aramalarının yarattığı tehlikelere karşı mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Kutup ayıları için oluşturulacak bölgenin yüz ölçümü 520 bin kilometre kare olacak ve Alaska sahiline yakın bir dizi adayı, Kutup bölgesindeki buzulları ve Alaska sahili boyunca uzanan toprakları ve nehirleri içine alacak

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24