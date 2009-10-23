Alaska'da kutup ayıları için koruma alanı



ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaletinde, kutup ayılarını korumak için bir alan oluşturulacağı bildirildi.



ABD İçişleri Bakanlığının balıkçılık, parklar ve hayvanların korunmasından sorumlu yetkilisi Tom Strickland, soyu en fazla tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kutup ayılarını korumak için, Fransa'nın yüz ölçümünden biraz daha küçük bir alanın ayıların korunmasına ayrılacağını belirtti.



Strickland, Kuzey Kutbunda küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesinin o bölgedeki yaşayan ayılar için en ciddi tehdidi oluşturduğunu söyledi.



Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, eski Başkan George Bush yönetiminin aksine, "kendisini tamamıyla kutup ayısının korunmasına adadığını" ifade etti.



Bush yönetimi, Alaska'daki petrol ve doğal gaz aramalarını engellememek için kutup ayılarına koruma bölgesi oluşturtmamıştı.

Kararı memnuniyetle karşılayan çevreci örgüt Sierra Club, ABD'nin kararını, kutup ayılarını koruma yönünde atılmış "çok önemli bir ilk adım" olarak niteledi.



Örgütün başkanı Carl Pope, yayımladığı yazılı açıklamada, "Küresel ısınma ve denizde petrol aramalarının yarattığı tehlikelere karşı mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.



Kutup ayıları için oluşturulacak bölgenin yüz ölçümü 520 bin kilometre kare olacak ve Alaska sahiline yakın bir dizi adayı, Kutup bölgesindeki buzulları ve Alaska sahili boyunca uzanan toprakları ve nehirleri içine alacak