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Dünya

ALASKA KÖRFEZİNDE PETROL SIZINTISI ANCHORAGE/LONDRA (A.A)

18 Temmuz 2011 18:10

-ALASKA KÖRFEZİNDE PETROL SIZINTISI ANCHORAGE/LONDRA (A.A) - 18.07.2011 - Alaska Körfezinde İngiliz petrol şirketi BP'ye ait petrol sahasındaki boru hattında Cumartesi günü petrol sızıntısı olduğu bildirildi. BP tarafından yapılan açıklamada, Alaska'daki Lisburne petrol sahasında bakıma alınan boru hattında yapılan test çalışmaları sırasında sızıntının olduğu, metanol ve petrollü su karışımının tundrala doğru aktığı belirtildi. Açıklamada, boru hattında Cumartesi günü meydana gelen sızıntının temizlenmesine yönelik çalışmalara başlandığı kaydedildi. Alaska Çevre Koruma İdaresi, günde 30 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip boru hattındaki sızıntı sırasında 60 ila 75 varil metanol ve petrollü suyun denize karıştığını belirtti. Açıklamada, bu alanda 18 Haziran'dan bu yana üretim yapılmadığı ifade edildi. ABD tarihinde yaşanan en büyük petrol sızıntısı olarak görülen Meksika Körfezinde BP'ye ait petrol sahasında meydana gelen sızıntıda 5 milyon varil petrol denize karışmıştı.

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