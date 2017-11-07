Alaşehir'de uyuşturucuya 5 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır takip ettiği uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Alaşehir\'de operasyon düzenledi. Çevik kuvvet polislerinin katılımlarıyla belirlenen 5 adrese narkotik köpekleriyle yapılan baskında, 10 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. ile A.Ö., E.G. ve 17 yaşındaki Y.G. gözaltına alındı. Adresler ve çevresinde yapılan aramada ise 130 uyuşturucu hap, 96 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu, 77 gram esrar, 2 hap, 1 hassas terazi, 2 kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ikisi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer üç zanlının ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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