ALARA KARADEMİR'İN ÖLÜMÜNE "ŞÜPHE" PROTESTOSU

Üniversite öğrencisi Başak Alara Karademir\'in ölümü protesto edildi.

Başak Alara Karademir (20)\' in okulunun Ankara\'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.\'nin odasında intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir\'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Olayın aydınlatılmasını isteyen \"Üniversite Kadın Meclisleri\" üyesi bir grup protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde karanfiller ve Alara Karademir \'in fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, olayın aydınlatılmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Beyza Aksoy, \"Alara\'nın intihar ettiği iddia ediliyor fakat bu bir şüpheli ölümdür. Alara\'nın ölümü bir an önce aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır. Alara\'nın ölümünden kim sorumlu. Bu olaya dair sorular cevaplanmalıdır. Kadınlar her gün öldürülürken gerçeklerin üstünün kapatılmasını kabul etmiyoruz. Sesimizi daha da yükselteceğiz. Kadınlara yönelik her türlü düşmanca adımın karşısında bir arada olup mücadelemizi yükselteceğiz\" dedi. Yapılan basın açıklamasın ardından öğrenciler yanlarında getirdikleri karanfil ve fotoğrafları Karademir\'in okuduğu fakülte önüne bıraktı.

