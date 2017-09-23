Alaplı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Sinan KABATEPE/ALAPLI(ZONGULDAK),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde bu yıl 29\'uncusu düzenlenen yağlı güreşlerde finalde Salih Erinç\'yı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Geleneksel Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen tören ile başladı. İlçe merkezinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından güreşlerin yapılacağı alana geçildi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle müsabakaları ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, \"Babam Seçkin Tekin Alaplı\'da yıllarca belediye başkanlığı yaptı. 80 darbesini çok iyi hatırlıyorum. Babam o zaman görevden alındı. Çok zor günler geçirdik. Aradan 37 sene geçti. Falan ülkede hainlik hala bitmedi. Çok şükür biz bu darbe girişimini halkımızla birlikte atlattık. Bugün burada güreş müsabakalarının 29\'uncusu için buluştuk. Güreşlerin kıran kırana geçmesini temenni ediyorum.\" dedi. Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası Burhan Alper, 80 bin liralık bağışı ile tekrar ağalığa seçildi.

14 kategoride yapılan güreşlerde toplam 100 güreşçi derece için mücadele etti. En büyük ilgiyi başpehlivanlık mücadelesi gördü. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, yarı finalde kardeşi Turan Balaban\'ı yenen Ali Yanatman\'ı eleyerek finale çıktı. Balaban, finalde karşılaştığı Salih Erinç\'i de yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerde dereceye girenlere ödüllerini Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin verdi. Başpehlivan İsmail Balaban, centilmence kıran kırana müsabakalar sonucunda başpehlivan olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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