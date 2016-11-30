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Spor

Alanyasporlu Emre Akbaba devlerin takibinde

Emre Akbaba'yı Gaziantepspor karşılaşmasında Chelsea'nin izlediği ortaya çıktı

30 Kasım 2016 12:57

Süper Lig'deki ilk sezonunda çıktığı 12 maçta 4 gol, 2 de asistle oynayan Emre Akbaba, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Futbolartı'da yer alan habere göre Chelsea, Alanyaspor forması giyen oyuncuyu Gaziantepspor maçında gözlemcilerine izletti.

Napoli'nin de 24 yaşındaki oyuncuyu izlemek için Akdeniz temsilcisi ile temasa geçtiği ve Emre Akbaba'yı Aralık ayında gözlemcilerine izletmesi bekleniyor.

2012-13 sezonunda Kahramanmaraş BBSK'da forma giyen oyuncu, sonraki üç yılda iki lig birden yükselen Alanyaspor'un önemli bir parçası olmayı başardı.

 

58 maçta 21 golü var

 

2013-14 sezonunda Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Alanyaspor'un 1. Lig'e çıkmasına attığı 15 golle katkı sağlayan Emre, Alanyaspor'un 1. Lig'de geçirdiği iki sezonda da 58 maçta görev yaptı ve 21 gol kaydetti.

Süper Lig'deki ilk sezonunda yüzde 82'lik bir pas yüzdesi yakalayan oyuncu, henüz Milli Takım forması giymedi.

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