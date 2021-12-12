Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, iki kez öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 6-2 yenildi. Ev sahibi ekip 65. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçtan puansız ayrılırken, galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Küme düşme hattından kurtulamayan Yeni Malatyaspor, son iki maçını kaybeden Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 4. dakikada Rayane Aabid ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 14. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou'nın golüyle 1-1'i yakaladı. Benjamin Tetteh 17. dakikada Malatya'yı tekrar öne geçirdi. Alanyaspor'un eşitlik golü gecikmedi. Davidson, 23. dakikada skoru 2-2 yaptı.

Emre Akbaba'nın 33. dakikadaki golüyle Alanyaspor maçta ilk kez öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; konuk ekip 52'de Novais, 56'da Famara Diedhiou'yla skoru 5-2 yaptı.

Ev sahibi ekipte Haddadi 65. dakikada ikincçi sarı karttan oyun dışı kalırken; maçta son sözü 90'da Babacar söyledi ve Alanyaspor sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 14 puanda ve 18. sırada kaldı. İki maçlık yenilgi serisinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan Alanyaspor ise puanını 27 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu.