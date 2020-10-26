Alanyaspor'un liderlik keyfi sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.

Ligde 5. yılını geride bırakan Akdeniz ekibi, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hem ligde hem kupada başarılı olup, Avrupa kupalarına katılmak istiyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, dün de evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek, dikkatleri üstüne çekti.

7. haftadaki Göztepe deplasmanının ardından 8. hafta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor'un taraftarları rakiplerini puansız göndereceklerini düşünüyor.

6 haftadır kaybetmedi

Süper Lig'e fırtına gibi giren Akdeniz temsilcisi sezonu namağlup olarak sürdürüyor. 6 maçta 15 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gören Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisini geliştirme peşinde.

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