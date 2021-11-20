Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Ligde üst üste üçüncü maçından puansız ayrılan siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

41. dakikada Alanyaspor'un golü, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası iptal oldu. Alanyaspor atağında Awaziem'in yerden çıkardığı top, Vida'dan sekerek Emre Akbaba'ya geldi. Bu futbolcu, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, 90+4'te Famara Diedhiou bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle puanını 24'e çıkararak zirveye yaklaştı. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı ve zirveye yaklaşma fırsatını kullanamadı.

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Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy (Dk. 83 Novais), Efecan Karaca (Dk. 88 Leroy Fer), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 83 Candeias), Babacar (Dk. 72 Diedhiou) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 46 Teixeria), Hutchinson (Dk. 46 Can Bozdoğan), Larin, Kenan Karaman (Dk. 59 N'Koudou) Goller: Dk. 14 Babacar, Dk. 90+4 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca, Dk. 49 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları