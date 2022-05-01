Alanyaspor, 3 puanı 2 dakika aldı: 2-1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Alanyaspor maça; Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın, Eduardo 11'iyle başladı.

Yeni Malatyaspor ise Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran, Jospin, Mert Miraç Altıntaş, Tetteh 11'iyle sahada yer aldı.

Golsüz geçen ilk yarım saatte Yeni Malatyaspor'da Kenan Özer, 23. dakikada kırmızı kart gördü.

31. dakika kullanılan köşe vuruşunun ardından orta sahada topla buluşan Nouha Dicko, düzgün bir vuruşla golü buldu ve Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın son yarım saatlik bölümüne konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. Alanyaspor, 65. dakikada Daniel Candeias'la beraberliği yakalarken ev sahibi ekip, beraberlik golünden bir dakika sonra Oğuz Aydın'la öne geçti.

Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Akdeniz ekibi, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 55'e yükseltti. Sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Ligin 36. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.