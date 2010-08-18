-ALANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA ALANYA (A.A) - 18.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici, Susuz Dağı Gedevet Yaylası yakınındaki Dereköy'de öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangına, 4 helikopter ve 10 arazözle müdahale edildiğini, ancak, arazinin aşırı engebeli olması sebebiyle karadan müdahalenin çok etkili olmadığını anlatan Dikici, yangının kontrol altına alınmasında helikopterlerin müdahalesinin etkili olduğunu ifade etti. Yangının kontrol altına alınması nedeniyle helikopterlerin geri döndüğünü ve sadece kara ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü belirten Dikici, yangında, 0,8 hektar Kızılçam alanının yandığını söyledi. Dikici, yangının kontrol altına alınmasında, bölgedeki hava koşullarının iyi olması ve rüzgarın olmamasının da katkı sağladığını bildirdi. Yangının neden çıktığı konusunda ise henüz bilgiye ulaşılamadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.