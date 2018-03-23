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Alanya'da tefeci operasyonu: 14 tutuklu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı

23 Mart 2018 14:26

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 14\'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K. ve M.Y. geçen pazartesi günü Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden M.K., M.Y., C.K., H.D., A.T., A.İ., Ş.T., İ.G., M.G., S.S., F.Ç., H.Ö., S.K. ve Ş.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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