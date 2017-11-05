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Alanya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde serada çalışan elektrik işçilerine düzenlenen silahlı saldırıda Emrah Yüksel (23) yaşamını yitirdi, Kerem Uzun ağır yaralandı

05 Kasım 2017 15:48

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde serada çalışan elektrik işçilerine düzenlenen silahlı saldırıda Emrah Yüksel (23) yaşamını yitirdi, Kerem Uzun ağır yaralandı.
Alanya\'ya bağlı İmamlı Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerem Uzun serada çalıştığı sırada iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşle saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ile Kerem Uzun yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Emrah Yüksel müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kerem Uzun\'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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