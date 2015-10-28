Alanya'da polis taşlama ve yangını böyle seyretmiş!

Alanya'da PKK'yı protesto gösterilerinde Kürt yurttaşlara ait olduğu için yakılan 'Las Vegas' adlı barın üniformalı ve kasklı bir grup polisin gözlerinin önünde taşlandığı ortaya çıktı. Dakikalar boyunca saldırıya uğrayan Las Vegas, daha sonra ateşe verildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen 8-9 Eylül’de PKK’yı protesto gösterilerinde 27 iş yeri saldırıya uğradı ve bunlardan 11’i yakıldı. Onlarca saldırgan ilçede Kürt yurttaşlara ait olan ‘Blue Hawai’ ve ‘Las Vegas’ adlı restoran ve barları, HDP ilçe binasını, bir hediyelik eşya dükkanını, iki butiği ve bir marketi ateşe verdi. Polis engeline takılmaksızın alkış ve sloganlarla hareket eden saldırganlar “Yak, yak” bağrışları eşliğinde iş yerlerini yaktı. İlçe merkezinden köylere yayılan saldırılardan ötürü sadece 12 saldırgan gözaltına alındı, onlardan hiçbiri tutuklanmadı.

İş yerlerinden birisi de, eğlence mekanı olan ‘Las Vegas’tı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, işletme sahipleri, şehit haberlerinin ardından bir günlüğüne kepenk indirdi. Türk bayrağı asan işletme sahipleri, kepengin üzerine “Şehitlerimiz için bugün kapalıyız, Türkiye’nin başı sağ olsun” yazılı bir pankart astı. Buna rağmen saldırganlar, 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece Las Vegas’ı ateşe verdi.

Radikal’in ulaştığı cep telefonu kamerası kayıtlarında saldırganların, kasklı ve üniformalı bir grup polisin önünde dakikalar boyunca iş yerine saldırdıkları, ellerine geçen her nesneyi attıkları görülüyor. Kayıtlarda, onlarca polisin, mekanı taşlayan saldırganlar izlemekle yetindiği görülüyor. Daha sonra saldırganlar mekanı ateşe veriyor.