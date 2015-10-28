T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alanya'da polis taşlama ve yangını böyle seyretmiş!

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen 8-9 Eylül’de PKK’yı protesto gösterilerinde 27 iş yeri saldırıya uğradı ve bunlardan 11’i yakıldı

28 Ekim 2015 13:53

Alanya'da PKK'yı protesto gösterilerinde Kürt yurttaşlara ait olduğu için yakılan 'Las Vegas' adlı barın üniformalı ve kasklı bir grup polisin gözlerinin önünde taşlandığı ortaya çıktı. Dakikalar boyunca saldırıya uğrayan Las Vegas, daha sonra ateşe verildi 

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen 8-9 Eylül’de PKK’yı protesto gösterilerinde 27 iş yeri saldırıya uğradı ve bunlardan 11’i yakıldı. Onlarca saldırgan ilçede Kürt yurttaşlara ait olan ‘Blue Hawai’ ve ‘Las Vegas’ adlı restoran ve barları, HDP ilçe binasını, bir hediyelik eşya dükkanını, iki butiği ve bir marketi ateşe verdi.  Polis engeline takılmaksızın alkış ve sloganlarla hareket eden saldırganlar “Yak, yak” bağrışları eşliğinde iş yerlerini yaktı. İlçe merkezinden köylere yayılan saldırılardan ötürü sadece 12 saldırgan gözaltına alındı, onlardan hiçbiri tutuklanmadı. 

İş yerlerinden birisi de, eğlence mekanı olan ‘Las Vegas’tı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, işletme sahipleri, şehit haberlerinin ardından bir günlüğüne kepenk indirdi. Türk bayrağı asan işletme sahipleri, kepengin üzerine “Şehitlerimiz için bugün kapalıyız, Türkiye’nin başı sağ olsun” yazılı bir pankart astı. Buna rağmen saldırganlar, 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan gece Las Vegas’ı ateşe verdi.

Radikal’in ulaştığı cep telefonu kamerası kayıtlarında saldırganların, kasklı ve üniformalı bir grup polisin önünde dakikalar boyunca iş yerine saldırdıkları, ellerine geçen her nesneyi attıkları görülüyor. Kayıtlarda, onlarca polisin, mekanı taşlayan saldırganlar izlemekle yetindiği görülüyor. Daha sonra saldırganlar mekanı ateşe veriyor. 

ETİKETLER

alanyapkkyangıntaşlamapolisprotestohaber

İlgili Video

Alanya'da polis taşlama ve yangını böyle seyretmiş!

İlgili Haberler

Kırşehir'de işyerleri listeyle mi yakıldı?

Gül Kitapevi'nin sahibi Akıllı: Liste yapıp tek tek sokakları dolaşarak işyerlerini yakıyorlar

Emniyet, kitabevinin yakıldığı Kırşehir'de saldırı ihbarı almasına rağmen polis müdürlerine izin vermiş!

Saldırılarda polisin uzun süre müdahale etmediği öne sürüldü

Kırşehir'in ardından Alanya'da da dükkânlar yakıldı, tek tutuklu yok!

8 - 9 Eylül’de Alanya'da Kürt vatandaşlara ait 27 iş yeri yağmalandı ve yakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24