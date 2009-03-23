Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları belirtilen 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri bir süreden bu yana izledikleri fuhuş çetesi üyelerine darbe vurdu. Kentin değişik noktalarında bulunan ev ve otellere yapılan baskınlarda, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, fuhuşa aracılık etmek, fuhuşa yer temin etmek, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde insan ticareti yapmak' suçlarından 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A. (31), M.A.Ü. (34), E.M. (21), N.Ü.(27), A.Ö.(49), N.G.(40), N.E.(45), T.A.(29), E.Ş. (24), R.Ö(23), N.D.(34) ve M.G (31) Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.



Yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 12 şüphelinin sorgusu sürüyor.



