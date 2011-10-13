-Alanya'da deniz keyfi ANTALYA (A.A) - 13.10.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor. Antalya ve bazı ilçelerinde son günlerde etkili olan fırtına ve yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, sahillere akın etti. Alanya'daki Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarını dolduran turistler, denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. AA muhabirinin Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede bugün en yüksek hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 50 olduğu ilçede, güneşli havanın cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.