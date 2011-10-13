T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alanya'da deniz keyfi ANTALYA (A.A)

13 Ekim 2011 17:29

-Alanya'da deniz keyfi ANTALYA (A.A) - 13.10.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor. Antalya ve bazı ilçelerinde son günlerde etkili olan fırtına ve yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, sahillere akın etti. Alanya'daki Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarını dolduran turistler, denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. AA muhabirinin Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede bugün en yüksek hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 50 olduğu ilçede, güneşli havanın cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24