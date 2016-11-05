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Spor

Alanya'da 7 gollü çılgın maç!

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Alanyaspor, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada Gaziantepspor'u 4-3 mağlup etti

05 Kasım 2016 18:24

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantepspor’u konuk etti.

Alanya Oba Stadı’nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Gaziantepspor, Kenneth Omeruo'nen kendi kalesine ve Evans Kangwa'nın golleriyle 2-1 önde kapattı. 

İkinci yarısı gol düellosu şeklinde geçen maçta, Alanyaspor, Daniel Candeias, Wilde-Donald Guerrier ve Vagner Love'la bulduğu 3 golle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Gaziantepspor'un ikinci yarıdaki tek golü ise penaltıdan İlhan Parlak'ın golüyle geldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Volkan Bayarslan, Arkın Akgöl, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Omeruo xx, Suley xx, N'Sakala xx, Sackey xx, Deniz Vural xx, Candeias xx, Emre Akbaba xx, Sefa Yılmaz xx, Vagner Love xx

Gaziantepspor: Itandje xx, Rajtoral x, Elyasa Süme x, Barış Yardımcı x, Hintum x, Kıslyak xx, Abdulkadir Kayalı x, Kangwa x, Muhammed İldiz x, Angan x (Larsson dk. 22 x), İlhan Parlak x

Goller: Emre Akbaba (dk. 2) (Aytemiz Alanyaspor), Omeruo (dk. 12 k.k.), Kangwa (dk. 40) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Kislyak, Abdülkadir Kayalı (Gaziantepspor)

 

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