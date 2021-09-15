Alanya'da iş cinayeti; elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde iş cinayeti yaşandı. Savaş Erizgi adlı işçi bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Otel sahibi gözaltına alındı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı. Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı. (AA)