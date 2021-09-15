T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alanya'da iş cinayeti; elektrik akımına kapılan otel çalışanı öldü

Otel sahibi olaya ilişkin gözaltına alındı

15 Eylül 2021 17:49

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde iş cinayeti yaşandı. Savaş Erizgi adlı işçi bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Otel sahibi gözaltına alındı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesiyle ilgilenirken elektrik akımına kapıldı. Erizgi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erizgi'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otel sahibi A.Y. gözaltına alındı. (AA)

AntalyaAlanyaİş CinayetiİşçiElektrik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24