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ALAN'IN TAHLİYE TALEBİ YARIN DEĞERLENDİRİLECEK İSTANBUL (A.A)

23 Haziran 2011 22:02

-ALAN'IN TAHLİYE TALEBİ YARIN DEĞERLENDİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye talebinin yarın değerlendirileceği öğrenildi. Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, davanın görüldüğü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda yapılan duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nacak, müvekkilinin tahliyesine ilişkin taleplerinin yarınki duruşmanın sonunda değerlendirileceğini öğrendiklerini söyledi. Avukat Nacak, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın milletvekili seçilmelerinin ardından tahliye taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesini de değerlendirdi. ''Son derece yanlış bir karar'' diyen Nacak, milletvekili olmadan da mahkemenin tutuklama kararını kaldırabileceğini ifade etti. Ancak milletvekili olmasının bir ayrıcalık oluşturduğunu belirten Nacak, ''Müvekkilim açısından olumlu sonuç bekliyorum'' diye konuştu. Nacak, müvekkili açısından farklı bir durum olduğunu, Anayasanın 14. maddesindeki istisnalara giremeyeceğini ifade ederek, Balbay ve Haberal ile Engin Alan'ın yargılandığı maddelerin farklı olduğunu kaydetti. Nacak, ''İsnat edilen suçlar farklı. Benim müvekkilimde, 'Türkiye Devletini bütünüyle yok etme' suçu yok. Gerçekleştirilmiş bir suç yok. Bizimkisi eksik teşebbüs, ortada suç bile yok. Olumlu bir karar bekliyorum'' şeklinde konuştu.

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