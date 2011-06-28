Alan'ın da TBMM'ye kaydı yaptırıldı

T24 -

Alan'ın mazbatasını ve evraklarını kızı Pelin Çetin ve torunu Aytun Çetin getirdi.

Alan ile birlikte bugün TBMM'ye 5 milletvekili kayıt yaptırdı ve toplam kayıt yaptıranların sayısı 505'e ulaştı.

TBMM'de kayıt işlemleri devam ediyor. Henüz kayıt işlemlerini yaptırmayan milletvekillerinden 35'ini BDP destekli bağımsızlar, 10'unu ise diğer partili milletvekilleri oluşturuyor.







Engin Alan'ın itirazı da üst mahkemede

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye isteminin reddine ilişkin itiraz başvurusunu üst mahkemeye gönderdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Alan'ın avukatlarının, müvekkilin tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın düzeltilmesi, aksi halde tahliye talebinin reddine ilişkin yaptıkları itirazın değerlendirilmesi için dilekçelerinin üst mahkemeye gönderilmesi konusundaki başvurusunu inceledi.

Alan'ın kararın düzeltilmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, tahliye talebinin reddine ilişkin yapılan itirazı incelenmek üzere üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi savcısının, konuya ilişkin mütalaasını bugün hazırlaması bekleniyor.



