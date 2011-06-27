-ALAN'IN AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu olarak yargılandığı sırada MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin karara itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, müvekkilinin milletvekili seçilmesinin ardından tahliyesine ilişkin yapılan başvurunun İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine itirazda bulundu. Avukat Nacak, itiraz dilekçesini İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İtiraz, üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.