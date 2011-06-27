T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALAN'IN AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ İSTANBUL (A.A)

27 Haziran 2011 17:16

-ALAN'IN AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu olarak yargılandığı sırada MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin karara itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, müvekkilinin milletvekili seçilmesinin ardından tahliyesine ilişkin yapılan başvurunun İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine itirazda bulundu. Avukat Nacak, itiraz dilekçesini İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İtiraz, üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24