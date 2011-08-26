-Alania: 0 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı) VLADİKAVKAZ (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Alania karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. İstanbul'daki maçta rakibine gol yağdıran Beşiktaş'ı, Spartak Cumhuriyet Stadı'nda sağanak karşıladı. Sağanak sonrası saha şartlarının futbol oynamaya müsait durumdan çıkması nedeniyle bir saat 35 dakika geç başlayan karşılaşmaya siyah-beyazlı takım tedirgin başladı. Kontrolü kaybetmemeye çalışan Beşiktaş, ilk dakikalarda rakibin ataklarını savuşturmaya çalıştı. Rakibinin baskısını kıran Beşiktaş, Guti ile Fernandes'in liderliğinde hücumda etkili olmaya çalıştı. Ancak siyah-beyazlı ekip, özellikle Almeida'nın yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramaması nedeniyle skor üretemedi. Beşiktaş, rakibine gol izni vermedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi. Alania, alışkın olduğu koşulları avantaja çevirmek için baskı kurdu. Rus ekibi, birçok atağını İsmail'in savunduğu sağ taraftan yaptı. Ev sahibi ekip, bu kanada doğru atılan uzun toplarla Beşiktaş kalesine inmeye çalıştıysa da aradığı golü atamadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. 11. dakikada Guti'nin ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Almeida, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı auta attı. 14. dakikada Bikmaev'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı topu kaleci Rüştü son anda göğsüyle kornere gönderdi. 36. dakikada Guti, solda yine güzel bir pasla Almeida'yı buluşturdu. Almeida, aynı şekilde çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vurdu, ancak bu kez kaleci meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 38. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topu önünde bulan Zelaya, boş pozisyonda ceza alanına girdiği anda sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. 45. dakikada Alania önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sol çaprazda topla ceza alanına yönelen Zelaya boş pozisyonda sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle bitti. Stat: Spartak Cumhuriyet Hakemler: Alexandru Dan Tudor, Cristian Constantin Nica, Aurel Onita (Romanya) Alania: Khomich, Dudiev (Dk. 17 Takazov), Bulgaru, Grigoryev, Goore, Bakaev, Pliev, Khubulov, Gabulov, Bikmaev, Zelaya Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Egemen, İsmail, Holosko, Fernandes, Guti, Ernst, Veli, Almeida Sarı Kartlar: Dk. 7 Egemen, Dk. 35 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 8 Gabulov. Dk. 11 Dudiev, Dk. 21 Khubulov, Dk. 35 Pliev, Dk. 42 Bulgaru (Alania)