T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alain Delon: Kadınlar gitgide erkekleşti

'Kadınlar bazı haklara sahip olmak için mücadele ederek isteklerine ulaştılar. Peki hala neden erkeklere benzemeye çalışıyorlar? Bunu anlamıyorum'

25 Temmuz 2013 19:53

Fransız aktör Alain Delon,  “Kadın ve erkek arasındaki farklılıkları kaldırmaya çalışıyoruz ama güzel kadınları erkeklerden ayıran da bu farklılıklar” diyerek kadınların neden erkeklere benzemek istediğini anlamadığını belirtti.

Le Figaro Magazine'in 'Erkekler nereye kayboldu?’ isimli dosyası için Laurence Haloche'a konuşan Delon, “Gerçekten etrafta erkek kalmadığını söyleyen kadınlar tanıyorum. Artık daha az erkek var, çünkü kadınlar gitgide erkekleşti” dedi.

Ünlü aktör, “Kadınlar bazı haklara sahip olmak için mücadele ederek isteklerine ulaştılar. Peki hala neden erkeklere benzemeye çalışıyorlar? Bunu anlamıyorum” diye konuştu. Eskiden kadınlar ve erkekler arasındaki farkların belirgin olduğunu belirten Delon, "şimdi sokakta yürürken kimin kadın, kimin erkek olduğu anlaşılmıyor" dedi.

 

'Ordu beni gerçek bir erkek yaptı'

 

Erkekler  gibi savaşa girmeleri durumunda da kadınların kazanabileceklerinden emin olmadığını söyleyen ünlü aktör, “her şeyimi orduya borçluyum. Ordu olmasaydı bugün olduğum kişi olamazdım. Ordu beni gerçek bir erkek yaptı” diyerek Fransa’da askerliğin zorunlu olmamasını doğru bulmadığını belirtti.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa Parlamentosu'nun eşcinsel evliliğin önündeki engelleri kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. "Eşcinsel evliliğe karşı değilim, fakat eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine karşıyım" diyen Delon, 'doğal olmayan şeylerin normalleştirildiği' bir çağa ayak uyduramadığını da söyledi.

 

ETİKETLER

alain delonfigaro magazineerkekkadınordueşcinsel evlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24