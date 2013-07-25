Alain Delon: Kadınlar gitgide erkekleşti

Fransız aktör Alain Delon, “Kadın ve erkek arasındaki farklılıkları kaldırmaya çalışıyoruz ama güzel kadınları erkeklerden ayıran da bu farklılıklar” diyerek kadınların neden erkeklere benzemek istediğini anlamadığını belirtti.

Le Figaro Magazine'in 'Erkekler nereye kayboldu?’ isimli dosyası için Laurence Haloche'a konuşan Delon, “Gerçekten etrafta erkek kalmadığını söyleyen kadınlar tanıyorum. Artık daha az erkek var, çünkü kadınlar gitgide erkekleşti” dedi.

Ünlü aktör, “Kadınlar bazı haklara sahip olmak için mücadele ederek isteklerine ulaştılar. Peki hala neden erkeklere benzemeye çalışıyorlar? Bunu anlamıyorum” diye konuştu. Eskiden kadınlar ve erkekler arasındaki farkların belirgin olduğunu belirten Delon, "şimdi sokakta yürürken kimin kadın, kimin erkek olduğu anlaşılmıyor" dedi.

'Ordu beni gerçek bir erkek yaptı'

Erkekler gibi savaşa girmeleri durumunda da kadınların kazanabileceklerinden emin olmadığını söyleyen ünlü aktör, “her şeyimi orduya borçluyum. Ordu olmasaydı bugün olduğum kişi olamazdım. Ordu beni gerçek bir erkek yaptı” diyerek Fransa’da askerliğin zorunlu olmamasını doğru bulmadığını belirtti.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa Parlamentosu'nun eşcinsel evliliğin önündeki engelleri kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. "Eşcinsel evliliğe karşı değilim, fakat eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine karşıyım" diyen Delon, 'doğal olmayan şeylerin normalleştirildiği' bir çağa ayak uyduramadığını da söyledi.