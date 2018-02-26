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Aladağ'daki yurt yangınında ölen öğrencinin günlüğünden: Süleymancılara gidiyorum...

"Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim"

26 Şubat 2018 10:27

Adana Aladağ'da Süleymancılara ait ortaokul yurdunda 29 Kasım 2016'da 10'u çocuk 12 kişi yaşamını yitirdiği yangında ölen ortaokul öğrencisi Cennet Karataş'ın günlüğünden bir sayfa yayımandı. "Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim" diyen genç kızın günlüğünden yayınlanan sayfada, "Aladağ'a Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim için her şeyi yapıyorlar" yazdığı görüldü.

29 Kasım 2016'da çıkan yangının ardından ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkmıştı. Yangında yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Cennet Karataş'ın okul açılmadan yazdığı günlüğünden bir sayfayı ailesi paylaştı. 


"Okumak için elimden geleni yapıyorum"


Süleymancıların yurdunda kaldığını belirten Cennet Karataş'ın, "Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim" diye yazdı.

Aladağ'daki davayı takip eden Sosyal Haklar Derneği #Aladaga1kala etiketi ile ailesinin izniyle Cennet'in günlüğünden bir sayfa paylaştı. İşte Cennet'in günlüğündeki o sözler:

"Bugün okula gitmem için 8 günüm kaldı. 4. sınıfı bitirdim. 5.sınıfa geçtim. Aladağ'a Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim için her şeyi yapıyorlar. Ben de okumak için her şeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları değerlendireceğim."

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