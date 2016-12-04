T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aladağ'daki yurt faciasında müdür ve dernek başkanı dahil 4 kişi tutuklandı

Faciada 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti

04 Aralık 2016 11:07

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yurt müdürü ve dernek başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U.'nun da arasında yer aldığı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Genç ve İsmail U. ile ismi açıklanmayan iki kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4 gün önce ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurtta çıkan yangında 10 öğrenci, yurt müdürü Cumali Genç'in 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 

ETİKETLER

AdanaAladağSüleymancıyangıntutuklamaCumali GençAladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğiİsmail U

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24