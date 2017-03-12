"Aladağ İtfaiyesi, yurt binasına ‘Yangın açısından sakınca yoktur’ raporu vermiş!"

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, TBMM’de 12 öğrencinin yanarak öldüğü Aladağ faciasını araştırmak için kurulan komisyondaA ladağ İtfaiyesi'nin binaya verdiği olumlu raporu açıkladı. Yalçınkaya, yurt müdür yardımcısı İsmail Uğur’un 23 Şubat 2009 yılında Aladağ İtfaiyesi’ne yaptığı müracata ‘yangın açısından herhangi bir sakınca yoktur’ biçiminde raporu verildiğini ve bu raporun komisyon tarafından değerlendirmeye alınmasını istedi.

TBMM Aladağ Komisyonu, 29 Kasım yurt yangınıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Son toplantıya komisyon üyesi CHP’li Rıza Yalçınkaya’nın açıklamaları gündemi oluşturdu.

Tutanaklara yansıyan konuşmalar şöyle.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – “Yusuf Yıldız Belediye Başkanı, Adana ili Aladağ Belediye Başkanlığı” imzalı bir yazıyla “Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği, Aladağ Adana” diye bir resmî yazısı var; adına Dernek Başkanı İsmail Uğur. Diyor ki: “23/02/2009 tarihli dilekçenize istinaden, ilgili dilekçenize istinaden tapusu Adana ili Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde kayıtlı olan ve 75 Sokak, No: 7’deki yaptırmış olduğunuz binanıza özel yurt açma ruhsatı alınabilmesi için Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Madde 7 bendinde, istenilen belgeye istinaden, binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğu yapılan incelemede tespit edilmiştir. Gereğini bilgilerinize rica ederim.” Diyor Yusuf Yıldız. Belediye Başkanı direkt olarak şahsına yurt yapılabilmesi konusunda bir yazı yazıyor.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) –Yazı 23/02/2009. Aynı şekilde, bir itfaiye raporu var: “Adana ili Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 75 Sokak No: 7 kapı numaralı yerdeki Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adına İsmail Uğur’un, Dernek Başkanlığı altında, açılmak istenen öğrenci yurdu binasının -yani “İsmail Uğur adına öğrenci yurdu açılması için bir müracaat var.” diyor- 23/02/2009 tarihinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu yerin öğrenci yurdu olarak faaliyet göstermesinin belediyemiz itfaiye görevlilerince yapılan incelemesinde, yapının, ilçenin merkez mahallesinde olası bir yangında, yangın araçlarının ve ekiplerinin ulaşımına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığı ve yangın durumunda acil müdahale için -yangın faturası- dosyada mevcut ekipmanların olduğu ve yine olan acil durumlarda ambulans ve benzeri hizmetlere kolaylıkla ulaşılabileceği, çevresinde patlayıcı, parlayıcı, yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, depolanan ve dolum yapılan herhangi bir yer bulunmadığı, yangın yönünden herhangi bir sakınca olmadığı .. 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında yangın merdivenine gerek olmadığı tespit edilerek iş bu rapor iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Süleyman Kılıç, Belediye İtfaiye Görevlisi; Yaşar Doğan, Belediye İtfaiye Görevlisi.” Yani, benim burada demek istediğim, şahıs kendisi başvurmuş ve bu başvuruyu da belediye değerlendirerek yangın açısından herhangi bir sakınca olmadığını o şahsa belirterek… Ben yazıları okuyorum, buradaki tarihli yazıları okuyorum. Normalde, o zaman, Millî Eğitim Bakanlığının veya diyelim ki İçişleri Bakanlığının “Bu, yurt faaliyeti yapacak. Sizce uygun mu dur?” diye belediyeye başvurup belediyenin direkt muhatap olarak Millî Eğitim Müdürlüğüne veya İçişleri Bakanlığına, valilik, kaymakamlık, hangi makamıysa oraya bildirmesi lazımdı bu yangın açısından, değerlendirmesi açısından. Ama kişi şahsen başvurmuş ve belediye de şahsen “Yangın açısından herhangi bir sakınca yoktur.” diye yazıyı kendisine sunmuş. Dolayısıyla, bunun Komisyon tarafından değerlendirilmesini rica ediyorum.