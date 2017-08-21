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Spor

Alaçatı'da tenis şöleni 

İZMİR, (DHA) - TENİS Federasyonu'nun Alaçatı Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştireceği Eser Elgür Cup, birçok ünlü ismi bir araya getirecek

21 Ağustos 2017 17:03

İZMİR, (DHA) - TENİS Federasyonu\'nun Alaçatı Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştireceği Eser Elgür Cup, birçok ünlü ismi bir araya getirecek.
Tenis sporuna dikkat çekmek için turnuva kapsamında düzenlenecek etkinlikte Marsel İlhan, Çağla Şikel, Esra Eron, Behzat Gerçeker, Filiz Taçbaş, Ümit Davala, Bora Kozanoğlu ve Çağla Kubat 25 Ağustos\'ta gösteri maçı yapacak. Ünlüler, müsabakalarının ardından 26 Ağustos Cumartesi günü sporcu gecesine de katılacak. Turnuva, 27 Ağustos\'taki kupa töreni ile son bulacak.

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