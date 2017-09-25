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Alaçatı'da makilik alanda yangın

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki makilik alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı

25 Eylül 2017 16:28

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki makilik alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına orman ekipleri karadan ve havadan müdahaleye ediyor.
Alaçatı\'da katı atık depolama alanına giden yol kenarındaki makilik alanda, bugün saat 12.30\'da belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ihbar üzerine bölgede 8 arazözle karadan, 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale başlattı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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