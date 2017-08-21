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Alaçatı rüzgarında Türkiye şampiyonası için yarıştılar

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- RÜZGAR Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nin 4'üncü ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası, İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki sörf cenneti Alaçatı'da sona erdi

21 Ağustos 2017 14:44

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- RÜZGAR Sörfü Slalom Türkiye Ligi\'nin 4\'üncü ve son ayağı olan Türkiye Slalom Şampiyonası, İzmir\'in Çeşme İlçesi\'ndeki sörf cenneti Alaçatı\'da sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonu ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi\'nin koordinasyonu ve Çeşme Belediyesi\'nin katkılarıyla, 17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Slalom Şampiyonası\'na katılan 90 sporcu, hem Türkiye şampiyonluğu, hem de Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi\'ne girmek için mücadele etti. İlk ayağı Seferihisar\'da, ikinci ayağı Çandarlı\'da, üçüncü ayağı Urla\'da yapılan yarışların finali ise dünyaca ünlü sörf cenneti olarak tanınan Alaçatı\'da Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü\'nde yapıldı. Şampiyonanın son gününde 12-14 knot rüzgarla iki yarış gerçekleştirilirken, üçüncü yarış ise hakemler kararıyla, rüzgarın ve zamanın yetersizliği nedeniyle yapılamadı. Alaçatı\'daki final yarışlarında Master kategorisinde Ege Açıkdeniz Yat Kulübü sporcusu Ali Sinan Gerzile, Erkekler kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Erkan Morgan, Kadınlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü sporcusu Fulya Ünlü, Genç Erkek U-20 kategorisinde Çağla Kubat, Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu Ali Maga ve Genç Kız U-20 kategorisinde Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Yağmur Güneri birinci olmayı başardı. Genç Erkek U-20 kategorisinde birinci olan Ali Maga ve Genç Kız U-20 kategorisinde birinci olmayı başaran Yağmur Güneri, milli takıma girmeye hak kazandı. Junior Erkek U-17 kategorisinde birinci olan Berk Özcan ve Junior Kız U-17 kategorisinde birinci gelen Aylin Özay da milli takıma girmeye hak kazandı.
U-17 ve U-20 kategorilerinde ikinci ve üçüncü olanlar da milli takıma girebilecekler. Ancak aileleri tarafından desteklenmesi gerekecek.

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