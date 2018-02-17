Alaçatı Havalimanı ihale tarihi belli oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre; Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinin tarihi belli oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek. Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Başbakan Binali Yıldırım İzmir için daha önce açıkladığı 35 proje içerisinde yer alan Alaçatı Butik Havalimanı Projesi'ni 2016 yılında açıklamıştı. 2016 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan rojenin kamulaştırma ve tahsis çalışmalarının sona erdiğini, fizibilite ve ÇED çalışmalarının beklendiğini söylemişti.

Kararla birlikte turizmciler, havaalanının tamamlanmasıyla Çeşme’nin Güney İspanya ve Güney İtalya gibi ülkelerle rekabet edeceğini belirtmişti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel de bu tür hava yatırımları sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Özellikle küçük uçaklar ve özel uçaklar için gerekli olan bir konuydu. Bir turizm beldesinin dünyada markalaşabilmesi için havaalanına, ulaşım ağına çok ihtiyacı vardır. Olmazsa olmazdır. Yıllardan beri sürüncemede olan ‘yapıldı yapılacak’ tartışmalarına son verecek bu yatırımı destekliyoruz. Karşı adamızda yatak sayısı bizden daha az, küçük bir destinasyon olan Sakız ve Kos Adası’nda bile havalimanı varken Çeşme’de olmaması bizleri üzmekteydi. Çeşme'nin turizmi için önemli bir karardır” demişti.