T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alacaklısından helallik isteyip, intihar etti

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Serdal A

12 Kasım 2018 20:57

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, Serdal A. (40), borçlu olduğu kişiyi cep telefonu ile arayıp, \"Hakkını helal et, borcumu ödeyemiyorum\" dedikten sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi. 
Nusaybin ilçe merkezinde oturan Kalecik köyünde de bahçesi olan evli ve 3 çocuk babası Serdal A., borçlu olduğu adı açıklanmayan bir kişiyi cep telefonu ile aradı. Serdal A., iddiaya göre, bu kişiye \"Hakkını helal et, borcunu ödeyemiyorum. İntihar edeceğim\" dedikten sonra telefonu kapattı.
alacaklı olan kişi, defalarca aradığı Serdal A.\'ya ulaşamadı, bunun üzerin yakınlarına haber verdi.
Kalecik köyündeki bahçeye giden yakınları, Serdal A.\'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne getirilen Serdal A.\'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serdal A.\'nın cenazesi , otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFL

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinSerdalKalecikNusaybin Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24