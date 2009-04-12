T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alacakları ödenmeyen işçiler eylem yaptı

12 Nisan 2009 17:00



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir grup işçi, birikmiş alacaklarının ödenmesi istemiyle oturma eylemi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce üretime ara verilen mermer fabrikasında çalışan 100 işçi, ücretsiz izne çıkarıldı.

Bunun üzerine birikmiş alacaklarını isteyen işçiler, yönetim tarafından oyalandıklarını öne sürerek, fabrika binası önünde oturma eylemi yaptı. Bu sırada iş yeri avukatı Kutbettin Odabaşı, işçi temsilcileriyle bir süre görüştü. Odabaşı, ödemelerin taksitler halinde yapılacağını belirterek, işçilerden eylemi sona erdirmelerini istedi.

İşçi ve işveren temsilcileri arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine işçiler, eylemlerini bir süre daha sürdürdü. İşçiler, daha sonra, yarın aileleriyle yeniden oturma eylemi yapmak üzere dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24