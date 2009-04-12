Alacakları ödenmeyen işçiler eylem yaptı





Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir grup işçi, birikmiş alacaklarının ödenmesi istemiyle oturma eylemi yaptı.



Edinilen bilgiye göre, bir süre önce üretime ara verilen mermer fabrikasında çalışan 100 işçi, ücretsiz izne çıkarıldı.



Bunun üzerine birikmiş alacaklarını isteyen işçiler, yönetim tarafından oyalandıklarını öne sürerek, fabrika binası önünde oturma eylemi yaptı. Bu sırada iş yeri avukatı Kutbettin Odabaşı, işçi temsilcileriyle bir süre görüştü. Odabaşı, ödemelerin taksitler halinde yapılacağını belirterek, işçilerden eylemi sona erdirmelerini istedi.



İşçi ve işveren temsilcileri arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine işçiler, eylemlerini bir süre daha sürdürdü. İşçiler, daha sonra, yarın aileleriyle yeniden oturma eylemi yapmak üzere dağıldı.

