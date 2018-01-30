T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alacak tartışmasında arkadaşını bıçakla öldürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Bekir U

30 Ocak 2018 14:17

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Bekir U., (34), alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Sinan Keser\'i (40), 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 23.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi\'nde meydana geldi. Asansör tamircisi Bekir U. ile buluştuğu çiftçilik yapan arkadaşı Sinan Keser arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir U., Sinan Keser\'i vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Bekir U., kanlar içerisinde yere yığılan Keser\'i tekmelerken, bu sırada devriye görevi yapan polis ekibi, olayı fark edip müdahale etti. Bekir U. gözaltına alınırken, Keser de çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keser, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANSinan KeserOlayAlacasuluk MahallesiYıl CaddesiBekirKeserKaraman Devlet HastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24