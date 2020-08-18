Alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde, dükkan işleten iki arkadaş iş yerinin önüne park ettikleri araç içinde tartışmaya başladı.

Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın dönüştüğü kavgada, şahıslardan biri belindeki silahla diğerine ateş etmeye başladı.

Saldırgan şahıs daha sonra araçtan inerek bir berber dükkanına girerken çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı şahıs içinde vurulduğu araçla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berber dükkanına sığınan saldırgan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. (İHA)