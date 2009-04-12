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Yaşam

Alacak kavgasında bıçaklar çekildi: 2 yaralı

12 Nisan 2009 15:36




Eskişehir'de alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darbedilerek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde birlikte içki içen Hüseyin Ö. (30) ile Gürcan K. (34) arasında "alacak-verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Gürcan K, elindeki içki şişesiyle Hüseyin Ö'yü darbetti. Bu sırada, Hüseyin Ö. de Gürcan K. ile kavgayı ayırmak isteyen Recep A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralanan Gürcan K, Recep A. ile Hüseyin Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı Hüseyin Ö'nün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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