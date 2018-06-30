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Alaattin Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği Hakan Albayrak: İşime bakıyorum

"Bu konuda ne yapabiliriz?' diye soran herkese candan teşekkür etmek istedim"

30 Haziran 2018 13:06

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği Karar yazarlarından Hakan Albayrak, "Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum" dedi.

Albayrak, "Teşekkür" başlığıyla bugün (30 Haziran 2018) yayımlanan yazısında, eşinin ameliyat olduğunu belirterek "Biraz sıkıntılı bir haldeyiz. Eşimle tam mesai ilgilenebilmek için gazeteden bir günlüğüne affımı isteyecektim, bugün yazı yazmayacaktım" ifadesini kullandı.

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Derken o malum gelişme oldu. Yine de uzun uzadıya yazamayacağım. Desteklerini bildirip 'Bu konuda ne yapabiliriz?' diye soran herkese candan teşekkür etmek istedim sadece. Allah razı olsun dostlar. Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü al’Allah."

 

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