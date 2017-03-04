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Alaattin Çakıcı'dan referandum yorumu

Çakıcı, 50 asker ve yoğun önlemlerle gece yarısı hastaneye getirildi

04 Mart 2017 10:19

Bolu F Tipi Cezaevi'nde hapis yatan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde 50 asker ve yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı. DHA'nın haberine göre Çakıcı, hastane çıkışında referandumla ilgili soruya, “Sandıktan 'evet' veya 'hayır', ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren'in hatasına düşer” dedi.

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı gece saatlerinde KOAH rahatsızlı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. 50 jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında acil servise götürülen Alaattin Çakıcı 2 saatlik muayenenin ardından hastaneden çıkartıldı.

"Türkiye'nin bekâsının yanındayım"

Hastane çıkışında, gazetecilerin 'referandumla ilgili birşey söylemek ister misiniz?' sorusuna Çakıcı, "Sandıktan 'evet' veya 'hayır', ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren'in hatasına düşer" diye konuştu.

Alaattin Çakıcı , 'oy kullanma imkânınız olsa 'evet' mi yoksa 'hayır' mı kullanırdınız' sorusuna ise, "Mahkûmum ben, Türkiye'nin bekâsının yanındayım" şeklinde cevap verdi. Açıklama sonrasında cezaevi aracına bindirilen Çakıcı, polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda tekrar cezaevine götürüldü.

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