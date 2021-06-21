Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs'a gitti' iddiasıyla ilgili açıklama

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, daha önce de birçok kez kendi imzasıyla mektuplar yayımladığı Twitter hesabından Kıbrıs'a kaçtığı ve kendisine 'eroin baronu olması teklif edildi' iddialarına yanıt verdi. Çakıcı, hangi ülkede olduğunu açıklamazken, uyuşturucu baronluğu teklifi geldiği iddiasını yalanladı.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle:

"Batı ve okyanus ötesi İsrail, ortaklaşa, ülkemizde, çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçilerini devreye sokarak, günlerdir bu çirkin oyunda her konuda gündeme getiren sözde basın mensupları, bir haberlerinde de Alaattin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi" diyorlar. Ben şuan Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu Kimsenin sorunu değilken , niye bu kadar sorun ediliyor. Sebahattin Önkibar isimli gazeteci, YouTube'da yayınladığı videoda Alaattin Çakıcıya , 'eroin baronu olması teklif ediliyor" diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki, böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın , "git karını kerhaneye bırak derim". Ülkemiz üzerinde by-pass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki devletin bekası söz konusuysa tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederim."