Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde "sınav soruları çalındı" iddiasına 15 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde sınav sorularını çıkar sağlamak amacıyla öğrencilere verdiği iddia edilen memur ve 14 öğrenci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konunun savcılığa bildirilmesinin ardından savcılık talimatıyla Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri memur ve soruları alan öğrencileri takibe aldı.Teknik ve fiziki takibin ardından sınav sorularını verdiği iddia edilen memur ve 14 öğrenci gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, cumartesi günü (25 Haziran 2016) nöbetçi savcı tarafından denetimli serbestlik şartıyla bırakılırken, soruşturmayı yürüten hakim karara itiraz etti. Bunun üzerine 15 şüphelinin yeniden ifadesinin alınması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Adli süreç devam ediyor

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Engin Anak'ın haberine göre, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı; "Yapılan ihbar ve iddia üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçerek gerekli takibat ve incelemenin yapılması için talepte bulunduk. Yapılan ihbarın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturmayı tamamlayarak, ilgili memuru ve bu memur ile sınav sorusu alışverişi yaptığı tespit edilen 14 öğrenciyi gözaltına aldı ve bununla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimi olarak bu ve benzeri konulara karşı tavırlarının net olacağını ve asla örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Rektör Pınarbaşı, açıklamasına şöyle devam etti:

"İhbar rektörlüğümüze ulaşır ulaşmaz gerekli adımlar atılarak olay adli makamlara derhal tevdi edilmiştir. Üniversitemiz, adli makamlarla gerekli bilgi paylaşımı ve işbirliği içerisinde hareket etmiştir. Bahse konu olaya karışan memur ve öğrenciler hakkındaki gerekli disiplin işlemleri ve diğer yasal işlemler üniversitemizce yürütülmektedir."