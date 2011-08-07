Al yazmayı Özge takacak







T24 - “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan uyarlanacak “Al Yazmalım” dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimleri yakında başlayacak dizide Özge Özpirinçci, Seçkin Özdemir ve Barış Falay başrolde.





AY Yapım, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”nin ardından, Yeşilçam’ın bir başka efsane filmi 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı da dizi haline getirmek için kolları sıvadı. Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan filmde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin başroldeydi.





Hürriyet'in haberine göre, yeni sezonda atv ekranında yayınlanacak “Al Yazmalım” adlı dizinin başrolünü ise Özge Özpirinçci, Seçkin Özdemir ve Barış Falay üstlenecek. Mahinur Ergun’un kaleme aldığı, Nisan Akman’ın yöneteceği dizide hikâye günümüz Türkiye’sinde geçecek.





Çekimlerine yakında başlanacak dizide ayrıca Nesrin Cevadzade, Ahmet Saraçoğlu, Gözde Kansu, Zeynep Eronat, Macit Koper, Saygın Soysal ve Münir Canar da rol alacak. Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde yapılacak çekimler için Ericek Köyü yakınlarındaki büyük bir alana dev bir panayır kuruldu. Panayır alanına motocross parkuru da yapıldı. Seçkin Özdemir, motor tutkunu olan İlyas karakteri için özel ders aldı.