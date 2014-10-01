Al Monitor'den: TSK 'Süleyman Şah'ı tahliye edelim' dedi, hükümet reddetti

Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı olan "Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerleri rehin aldığı" yönündeki iddialar tartışmaya yol açarken, Genelkurmay'ın son dört ay içerisinde defalarca türbeyi boşaltmayı önerdiği, ancak hükümetin bunu reddettiği iddia edildi.

Dün, Irak ve Suriye için çıkartılacak tezkerenin ayrıntıları belli olurken, akşam vakitlerinde IŞİD'in Suriye'deki Türkiye toprağı Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan askerleri rehin aldığı iddiası ortaya atıldı. Genelkurmay resmi açıklama yapmazken, kurum içinden kaynaklar haberi yalanladı.

Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerlerin akıbeti hala belli değilken, aylardır IŞİD tehlikesi altında bulunan türbenin savunulup savunulamayacağı ve neden boşaltılmadığı da tartışma konusu.

Al Monitor'da çıkan ve "Türkiye'den bir muhabir" imzasıyla yayımlanan bir habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz 4 ay boyunca birçok kez türbeyi tahliye etmeyi talep etti. Ancak hükümet yetkilileri, tübenin "Türk toprağı" olduğunu söyleyerek bu talebi sürekli geri çevirdiler. Haberdeki diğer bir iddiaya göre ise, Süleyman Şah Türbesi, 49 Musul rehinesinin serbest bırakılmasında yürütülen pazarlıkların ardından tahliye edilebilirdi, ancak görmezden gelindi.

Haberde "güvenlik gözlemcilerinin" şu soruları sorduğu kaydedildi:

- Her geçen gün onların aleyhine işlerken, neden türbedeki TSK personeli hala tahliye edilmedi?

- Yetkililer, TSK personeline yönelik tehlikeli bir saldırıyı, Türkiye'nin Suriye bataklığına girmesi için bir bahane olarak kullanmayı mı düşünüyor?

- Türbede bulunan askerlerin silahları, ekipmanları ve tedarikleri bir saldırıyı karşılamak için yeterli mi? Türbeyi savunmaya yetecek ağır silahlar ve zırhlı araçlar var mı? Türbeyi boşaltmak ya da oraya destek kuvvet göndermek için kullanılacak planlar hazır mı? Bunların tatbikatı yapıldı mı? Saldırı durumunda, türbe zamanında boşaltılabilecek ya da destek kuvvet elde edebilecek mi?

Bir güvenlik uzmanına göre, Türkiye'nin önünde 3 seçenek bulunuyor:

Birincisi, değişiklik olmadan aynı pozisyonu korumak; ikincisi, türbeyi tahliye etmek ve üçüncüsü, türbeye destek kuvvet yollamak. Son iki seçeneği gündemine almayan Türkiye, 50-60 hafif silahlı askerle türbeyi korumaya devam ediyorsa, habere göre, bunun arkasında "stratejik" bir düşünce olmalı.

Uzmanlara göre bunun arkasında, hala Türk toprağı sayılan türbede asker tutarak, AKP'nin tezkerelerin çıkmasının ardından bölgede oluşturmak istediği bir tampon bölgeye bahane yaratma düşüncesi yatıyor.