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BBC Türkçe

Al Jazeera'den kapatılması talebine yanıt: İfade özgürlüğünü susturma girişimi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için kapatılmasını talep ettiği Katarlı medya kuruluşu Al Jazeera'den yanıt geldi. Al Jazeera, bu isteğin, "bölgedeki ifade özgürlüğünü susturma, insanl

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için kapatılmasını talep ettiği Katarlı medya kuruluşu Al Jazeera'den bu talebe yanıt geldi.

Al Jazeera, yaptığı açıklamada bu isteğin, "bölgedeki ifade özgürlüğünü sustarma ve insanların bilgiye erişimi ve duyulma hakkının bastırılması" olduğunu söyledi.

Kurum, 'hiçbir hükümetin ya da otoritenin etkisi altında kalmadan gazetecilik yapmaya devam edeceklerini' belirterek, 'hükümetlerden gazetecilerin işini yapabilmesi için medyanın özgürlüğüne saygı duymalarını istediklerini' aktardı.

İngiliz Guardian gazetesi de Al Jazeera'nin kapatılması talebinin ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu, buna karşı çıkılması ve bu durumun kınanması gerektiğini vurguladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar da bu talebe karşı çıkarak bu durumdan endişe duyduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için 13 maddelik bir talepler listesi hazırlamıştı.

Maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.

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