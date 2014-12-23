Al Jazeera Mısır'ın yayını durduruldu

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Mısır kanalının yayınını durdurma kararı aldı. Yaptığı yayınlarla Doha ile Kahire arasında gerginliğe neden olan Al Jazeera Mısır kanalının yayınının durdurulmasına ilişkin hamle, hafta sonunda Katar Emiri'nin temsilcisinin Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yle görüşmesinin ardından geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, uzun süredir Türkiye ile birlikte, Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleyle devirerek iktidarı ele geçiren Sisi yönetimini tecrit politikası izleyen Katar, Kahire'yi memnun edecek bir adım attı. Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, "Mısır'ın başkenti Kahire'den ilerleyen dönemde yeniden yayına başlanacağı için daha uygun şartlar oluşana dek Al Jazeera Mubaşer Mısır kanalı bu akşamdan itibaren yayınlarını durdurmuştur" denildi.

Kanalın yayın akışına ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi verilmezken; söz konusu gelişme, son haftalarda Körfez ülkelerinin Katar üzerindeki Mısır baskısının etkili olmaya başlaması şeklinde yorumlanıyor.

Çalışmalarını Doha'da sürdürüyordu

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından iki ülke ilişkileri gerilmiş, Katar, çok sayıda Müslüman Kardeşler yetkilisine kapılarını açmıştı. Mısır İdare Mahkemesi, 3 Eylül 2013'te "Mısır'ı ve Mısırlıları kötü göstermeye yönelik yayınlar yaptığı ve ruhsatı olmadığı" gerekçeleriyle kanalın yayınını durdurma kararı almıştı.

Mısır'la ilgili konuları gündemine alan Al Jazeera Mubaşer Mısır kanalı Kahire'deki ofisinin kapatılmasının ardından çalışmalarını Katar'ın başkenti Doha'da sürdürüyordu.

Son dönemde buzlar eridi

Doha ve Kahire yönetiminin, Temmuz 2013'te Mısır'da yaşanan askeri darbenin ardından gerilen ilişkileri, Suudi Arabistan'ın girişimiyle son dönemde yapılan ziyaret ve açıklamalarla normale dönmeye başladı. 20 Aralık'ta, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin özel temsilcisi Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in temsilcisi Halid Abdulaziz et-Tuvicri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir araya gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ala Yusuf, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin "Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in Katar ile Mısır arasındaki gerginliğin giderilmesi için başlattığı girişimi yakın zamanda pratiğe dökmeyi istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.