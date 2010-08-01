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Dünya

AL JARREAU HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ MARSİLYA (A.A)

01 Ağustos 2010 17:01

-AL JARREAU HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ MARSİLYA (A.A) - 01.08.2010 - Avrupa turnesi kapsamında konser vermek için geldiği Fransa'da hastaneye kaldırılan Amerikalı caz şarkıcısı Al Jarreau'nun (70), taburcu olduğu bildirildi. La Timone hastanesinden yapılan açıklamada, solunum rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta hastaneye yatırılan Grammy Ödülü sahibi Jarreau'nun taburcu olduğu ve turnesine devam etmek istediği belirtildi. Kardiyoloji bölümü başkanı Jean-Louis Bonnet, kendisini çok fazla yormamasını önerdiği ünlü şarkıcının, "sahneye ve hayranlarına" dönmek istediğini söyledi.

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