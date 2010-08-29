-AKYILDIZ: UZLAŞTIRMA KURULU HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ''Toplu görüşme sürecinin takviminin daraltılmasını, tartışma ve pazarlık sürecinin kısa süreye sıkıştırılmasını protesto ediyoruz'' dedi. Akyıldız, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kamu görevlilerinin sorunlarının çözülmesi için umut bağladıkları tek yer olan toplu görüşme sürecinin sona erdiğini söyledi. Türkiye Kamu-Sen'in bu yıl da son derece titiz bir çalışma yürüterek talepleri belirlediğini, kamu görevlileri arasında yaptığı anketlerle ve tabanın sesini dinleyerek oluşturduğu gündemle kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek öneriler hazırladığını belirten Akyıldız, şöyle konuştu: ''Bu yılki toplu görüşmelerin referandumdan önceye denk gelmesi ve 2011 yılında yapılacak genel seçimler öncesinde memurların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için son yasal platform olması nedeniyle taleplerimizin siyasi irade tarafından karşılık bulacağını düşünmüştük. Seçim öncesinde elimizde bulunan bu gücü, tüm sendikalarla ortak hareket ederek ve kararlılık göstererek kamu görevlilerinin lehine kullanabileceğimize inanmıştık. Ne yazık ki süreç, sendikaların siyasi irade ile birlikte gücümüzü kırmak için oynadığı çirkin oyunlara sahne olmuştur. Bir konfederasyon, kamu görevlilerinin haklarını, uygun olan her platformda savunmak yerine kolaycılığı seçmiş, polemik sendikacılığına devam etmiştir. Diğer konfederasyon ise siyasi irade ile kol kola girmiş, iktidarı üzmemek adına taleplerini dahi onlara danışarak belirlemiş ve verilene razı bir görüntü çizmiştir. Bu durumda toplu görüşme masasında kamu görevlilerinin gerçek temsilcisi olarak yine yalnızca Türkiye Kamu-Sen kalmıştır.'' ''Belirlediğimiz mali taleplerimizin maaşlara yansıması, kamu görevlilerinin tamamı için geçmiş dönem kayıplarının karşılanması ve 2011 yılının maaş artışlarıyla birlikte aylık 310 TL düzeyinde olmuştur'' diyen Akyıldız, memurları temsil eden diğer konfederasyonun, talep ettiği artış miktarını sınırlı tuttuğunu ve pazarlığın en alt seviyeden başlamasına neden olduğunu savundu. -''SEYYANEN ZAM YAPILMASI KONUSUNDA ISRARLI OLDUK'' Uzlaşma arzularını göstermek amacıyla iradenin teklifinin üzerine, sosyal yardımlardan sözleşmeli personelin de faydalandırılması, emekli ikramiyesine esas olan 30 yıllık üst sınırın kaldırılması, toplu görüşme priminin 15 TL olması, tüm kamu görevlilerine altışar aylık iki dilim halinde 120 TL daha seyyanen zam yapılması ve oransal artışlarla yılın her iki yarısı için birer puan olmak üzere yüzde 2 refah payı eklenmesi durumunda uzlaşmanın mümkün olduğunu Kamu İşveren Kurulu'na ilettiklerini bildiren Akyıldız, konuşmasının ardından bir soru üzerine, Uzlaştırma Kurulu'na gitme haklarını kullanacaklarını, hukuken ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Akyıldız, siyasi iradenin toplu görüşme sürecini referandumdan sonraya ertelemek için gayret gösterdiğini öne sürerek, ''Toplu görüşmede 3-5 kuruşluk bir artış sağlandı. Referandumdan sonraya kalsaydı bu gerçekleşebilir miydi? Biz o masada kamu çalışanların haklarını koruma mücadelesi veriyoruz. O masadan kalkarsak bir daha o masaya gelmeyiz'' dedi.